



Еврейский миллионер раздавал деньги у Стены Плача

Чилийский бизнесмен Леонардо Фаркаш, 56 лет, в четверг посетил Стену Плача в Иерусалиме под усиленной охраной.



После того, как один из находившихся там людей увидел и узнал его, вокруг него собралась толпа, и он вытащил из кармана пачку купюр и начал раздавать их окружающим людям.



На видео, распространенном в социальных сетях в четверг, видно, как Фаркаш на площади раздает толпе что-то похожее на 100-долларовые купюры . 56-летний мужчина не выглядел слишком обеспокоенным суматохой вокруг него и даже позволил себе быть особенно щедрым к толпе.



Родители Фаркаша были венгерскими евреями, эмигрировавшими в Южную Америку из Трансильвании в 1939 году. Ранее он пожертвовал сотни миллионов песо на кампанию по сбору средств для детей-инвалидов.



Известно, что он участвует во многих других благотворительных организациях, в частности в ежегодной образовательной программе, в рамках которой студенты со всего мира отправляются в Польшу, чтобы узнать об истории Холокоста.

