Новости » Life Style
Еврейские лидеры США создают группу для поддержки протестующих в Иране
31.03.2023 17:52 Наталья Богинская

Еврейские лидеры США создают группу для поддержки протестующих в Иране

Группа американских еврейских лидеров создала новую организацию, которая будет оказывать поддержку активистам, выступающим против режима, за пределами Ирана.

“Новая группа будет предоставлять гранты и помощь иранским активистам и деятелям диаспоры, поскольку протесты против иранского режима продолжаются внутри страны”, – сообщили ее основатели.

“Еврейский комитет в поддержку “женской свободы жизни” в Иране JCWLF будет стремиться “связать американскую еврейскую общину с иранской диаспорой”, помогая “продвигать чаяния иранского народа и требования международного сообщества”, – пояснила организация в заявлении.


JCWLF возглавят руководители крупных еврейских групп, филантропы, бывшие политические деятели, ученые и активисты.

В число лидеров входят: 
  • генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч; 
  • генеральный директор Еврейских федераций Северной Америки Эрик Фингерхут; 
  • генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций, Уильям Дарофф; 
  •  бывший сенатор Джозеф Либерман и его жена Хадасса Либерман.

“Иранская диаспора и народ Ирана должны знать, что они не одиноки, и что сторонники из еврейской общины вдохновлены их действиями”, – заявила президент Y&S Nazarian Family Foundation Шарон Назарян, один из руководителей JCWLF.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы