Еврейские лидеры США создают группу для поддержки протестующих в Иране
Группа американских еврейских лидеров создала новую организацию, которая будет оказывать поддержку активистам, выступающим против режима, за пределами Ирана.
“Новая группа будет предоставлять гранты и помощь иранским активистам и деятелям диаспоры, поскольку протесты против иранского режима продолжаются внутри страны”, – сообщили ее основатели.
“Еврейский комитет в поддержку “женской свободы жизни” в Иране JCWLF будет стремиться “связать американскую еврейскую общину с иранской диаспорой”, помогая “продвигать чаяния иранского народа и требования международного сообщества”, – пояснила организация в заявлении.
JCWLF возглавят руководители крупных еврейских групп, филантропы, бывшие политические деятели, ученые и активисты.
В число лидеров входят:
- генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч;
- генеральный директор Еврейских федераций Северной Америки Эрик Фингерхут;
- генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций, Уильям Дарофф;
- бывший сенатор Джозеф Либерман и его жена Хадасса Либерман.
“Иранская диаспора и народ Ирана должны знать, что они не одиноки, и что сторонники из еврейской общины вдохновлены их действиями”, – заявила президент Y&S Nazarian Family Foundation Шарон Назарян, один из руководителей JCWLF.