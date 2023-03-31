



Еврейские лидеры США создают группу для поддержки протестующих в Иране

Группа американских еврейских лидеров создала новую организацию, которая будет оказывать поддержку активистам, выступающим против режима, за пределами Ирана.

“Новая группа будет предоставлять гранты и помощь иранским активистам и деятелям диаспоры, поскольку протесты против иранского режима продолжаются внутри страны”, – сообщили ее основатели.

“Еврейский комитет в поддержку “женской свободы жизни” в Иране JCWLF будет стремиться “связать американскую еврейскую общину с иранской диаспорой”, помогая “продвигать чаяния иранского народа и требования международного сообщества”, – пояснила организация в заявлении.

JCWLF возглавят руководители крупных еврейских групп, филантропы, бывшие политические деятели, ученые и активисты.



В число лидеров входят:

генеральный директор Американского еврейского комитета Тед Дойч;

генеральный директор Еврейских федераций Северной Америки Эрик Фингерхут;

генеральный директор Конференции президентов крупных американских еврейских организаций, Уильям Дарофф;

бывший сенатор Джозеф Либерман и его жена Хадасса Либерман.