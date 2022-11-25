



Еврейская община Тегерана выступила в поддержку режима и осудила протесты

Основная организация, представляющая еврейскую общину Тегерана, опубликовала письмо в поддержку иранского режима против народных протестов, которые вспыхнули в Иране два месяца назад после убийства Махсы Амини, сообщил Kan 11.



В письме Центральный еврейский комитет Тегерана осудил протесты, заявил о своей поддержке правительства и призвал к прекращению противостояния и диалогу с режимом.



"Еврейские общины Ирана всегда поддерживают позицию верховного лидера и подчиняются ему, как и многие другие граждане. Еврейские общины находятся на переднем крае борьбы с теми, кто нарушает порядок и безопасность. Мы заявляем, что враги системы создают угрозу безопасности, наносят ущерб единству народа и являются врагами Исламской Республики Иран", — говорится в письме.



Протесты начались после того, как Махса Амини, 22-летняя курдско-иранская женщина, была убита Тегеранской полицией нравов, арестовавшей ее за неправильно надетый хиджаб. Протестующие призывают к свержению режима аятолл и обвиняют его в нарушении прав человека и угнетении женщин.



На данный момент в Иране убито не менее 416 протестующих.

