



Евреи диаспоры примут участие в церемонии Дня памяти павших в войнах Израиля

Еврейская молодежь и главы еврейских общин со всего мира примут участие в ежегодной церемонии организации "Маса" в канун Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. Это единственная официальная церемония на английском языке (с переводом на русский), которая будет транслироваться в прямом эфире в понедельник, 24.04, в 20:00, в том числе еврейским общинам в диаспоре.



Каждый год организация "Маса" проводит церемонию Дня памяти павших в терактах и войнах Израиля. Речь идет о самой большой и уникальной церемонии для евреев диаспоры и новых репатриантов, которая состоится в Латруне в присутствии нескольких тысяч участников "Масы". Она является единственным официальным мероприятием на английском языке, трансляция которого будет сопровождаться титрами на иврите, а также на русском, испанском и французском языке.



В центре внимания церемонии - истории солдат-одиночек, граждан страны и новых репатриантов, приехавших в Израиль со всего мира и павших во время службы в ЦАХАЛе или погибших в терактах. Церемония позволяет евреям в диаспоре и участникам программ "Маса" почувствовать себя неотъемлемой частью израильского общества, пережив символичный и значимый день в жизни каждого израильтянина, такой как День Памяти.



В этом году церемония будет посвящена 75-й годовщине независимости Израиля под названием «Связаны навсегда» - ярким напоминанием о глубоких и прочных узах, связывающих евреев Израиля и диаспоры.



На церемонии будут рассказаны истории покойной репатриантки из Франции Ширель Абукарат, служившей в полиции и погибшей в теракте в Хадере; покойной Джойс Файнберг, убитой во время резни в синагоге в Питтсбурге в 2018 году; покойного репатрианта из Украины капитана Александра Шварцмана, погибшего в бою во время Второй ливанской войны; покойного репатрианта из России Михаила Ладыгина, убитого террористом в Ариэле; покойного репатрианта из США лейтенанта Карми Илана, погибшего при исполнении долга и других павших в терактах и войнах Израиля.



Ожидается, что в церемонии примут участие онлайн сотни тысяч молодых людей с еврейскими корнями, выпускники "Масы" и лидеры еврейских общин со всего мира. На самой церемонии в Латруне ожидается присутствие более 6500 участников программ "Маса", а также десятков делегаций еврейских общин в диаспоре, главы ЕА «Сохнут» Дорона Альмога, председателя попечительского совета Еврейского агентства, президента еврейских федераций в США, председателя попечительского совета «Керен ха-Йесод», гендиректора "Маса" Офера Гутман, представителей ЦАХАЛа, семей погибших, депутатов Кнессета.



Трансляция пройдет в прямом эфире 24.04 в 20:00 на официальной странице организации "Маса" в фейсбуке.

