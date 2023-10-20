



Эвакуация из Израиля: вылетел четвертый борт с украинцами

Из Тель Авива 19 октября вечером вылетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины, сообщило посольство Украины в Государстве Израиль.



"19 октября в 22:30 по местному времени из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) чартерным рейсом в Бухарест (Румыния) улетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины. Посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам при регистрации и прохождении паспортных и таможенных процедур", - отмечается в сообщении посольства.

