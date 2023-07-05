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Это ты в фильме?: Новая фишинговая атака в Facebook
05.07.2023 01:33 Наталья Богинская

Это ты в фильме?: Новая фишинговая атака в Facebook

В конце июня пользователям Facebook стали поступать подозрительные сообщения от знакомых и незнакомых контактов. Суть посланного – вопрос типа: “Это ты в фильме?”. К этому добавляют ссылку вроде бы на видеохостинг. Открывать его ни в коем случае нельзя. Об этом сообщают факт-чекеры проекта “Лжец”.

"Это ты в фильме?" – это классическая фишинговая схема, целью которой является похищение персональных данных. Если вы перейдете по ссылке, вам предложат ввести личную информацию, например, логин, данные для доступа к вашей учетной записи или кредитной карты.

Другими последствиями могут стать установка вредоносного программного обеспечения, взлом аккаунта и рассылка мошеннических сообщений уже от вашего имени. Так вирус может быстро распространяться среди большого количества пользователей.

Что делать, если вы получили такое сообщение?

  • Ни в коем случае не переходите по ссылке;
  • Отправьте жалобу на сообщения в группу поддержки фейсбука;
  • Удалите сообщение.
В том случае, если вы все же перешли по ссылке и подозреваете, что устройство может быть инфицировано, следуйте следующим советам:
  • Отправьте жалобу на сообщение;
  • Измените пароль аккаунта;
Проверьте устройство на наличие вредоносного программного обеспечения. Обычно такую ​​функцию предлагают установленные по умолчанию антивирусы или операционные системы. Если у вас нет такой функции, можете загрузить соответствующее лицензированное приложение.

Будьте осторожны. Не переходите по незнакомым ссылкам и не загружайте ничего из непроверенных источников. Соблюдайте правила безопасности в Интернете.

Следуя этим советам, вы сможете защитить устройство и персональные данные.

Интересно, что фишинговую атаку Look it's you on the video вспоминают в англоязычных источниках еще в декабре 2020. Это довольно примитивная мошенническая схема, рассчитанная на любознательность пользователей и направленная на похищение их персональных данных.

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