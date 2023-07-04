



Это терроризм: Владельцы бизнеса в Галилее заявляют о вымогательстве арабов

Владельцы малого бизнеса в северной части Галилеи рассказали о широко распространенной практике в этом районе, когда организованные преступные группировки вынуждают владельцев платить тысячи шекелей “за защиту” или их предприятия будут сожжены.



Владелец недавно открывшейся гостиницы типа bed-and-breakfast в Цфате, анонимно рассказал Ynet, что получил сообщение по WhatsApp с угрозами от вымогателя. От него потребовали крупную сумму денег, заявив, что он и его дети будут убиты в случае отказа.



“Никто не может помочь тебе, идиот, и если ты нас проигнорируешь, ты заплатишь за это. Вы находитесь на нашем прицеле. Если вы с кем-нибудь заговорите, тебя и твоих дочерей больше нет. У тебя есть долг в размере 400 000 шекелей”, – говорилось в сообщении.



Потерпевший рассказала Ynet, что владельцы бизнеса “переживают здесь сумасшедший ад”, и приравнял вымогательство к терроризму.

“Они действительно терроризируют нас, убивая наши души. Это смертный приговор”, – говорит он. “Я не могу выйти из дома после десяти вечера – из-за этой человеческой мрази моя жена и дети боятся оставаться дома одни”.



Несколько недель назад министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал защитить владельцев бизнеса и пресечь вымогательство, отдав приказ о проведении рейда в бедуинском городе, в котором проживают некоторые представители организованной преступности.



Новый закон, предложенный Бен-Гвиром, который установит обязательный минимальный срок тюремного заключения в три года для лиц, признанных виновными в попытке вымогательства у малого бизнеса, будет представлен в Кнессете в среду, 5 июля, в первом чтения.



В прошлом месяце израильская полиция предъявила обвинение двум братьям из ОПГ, которые сожгли небольшой отель и подожгли автомобили на частной стоянке, которые отказались платить деньги за вымогательство. Но, по мнению владельца отеля, власти делают недостаточно для борьбы с этим явлением.



“Я связался с полицией, но чувствую, что они ничего не делают”, – сказал он Ynet. “Они даже не удосужились отследить номер, с которого я получал угрозы. Преступники чувствуют себя непобедимыми, что они могут все. И мы чувствуем, что нам никто не помогает”.