



Это было волшебно: Женщина, устроила сестре ”живые похороны”

Американка Хайди Саттертуэйт умерла в прошлом году в возрасте 34 лет после того, как врачи диагностировали у нее миелодиспластический синдром, редкую форму рака.



Старшая сестра, Дженна, 28 августа в программе “Женский час” на BBC Radio 4 рассказала об опыте организации “живых похорон” и о том, каково было прощаться на таком мероприятии.



Дженна объяснила, что Хайди, хотела “отпраздновать свою жизнь со всеми своими друзьями до того, как болезнь возьмет верх”.



“К нашему крайнему удивлению и радости, в последнюю минуту появилось 200 человек”, – поделилась Дженна и сравнила “похороны” со свадьбой, сказав, что они были “полны смеха и праздника”. Хайди и ее муж завершили мероприятие танцем под свою свадебную песню.



“Я бы описала это так – восклицательный знак в конце предложения. Резюме всей ее жизни. Все было волшебно”, – сказала Дженна. “Хотя это событие было печальным, оно дало людям прилив энергии, поскольку они осознали смертность своих друзей и свою собственную”.