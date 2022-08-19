



"Это афера": вместо праха Шатунова похоронена пустая урна

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что вместо праха экс-лидера коллектива похоронена пустая урна на Троекуровском кладбище.

"Совершается просто какая-то афера. Я вышел на человека, который занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что прах Юры, который они сожгли, по слезному заверению Кудряшова, что якобы Юра перед смертью шептал: "Только сожгите меня", скрывая следы преступления, его убийства, которое Следственный комитет должен был расследовать, а теперь нет тела и нет дела. Но самое страшное, что Светлана (вдова артиста) улетела с его прахом в Германию, и на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено", - цитируют его слова росСМИ.

По словам Разина, могилу Шатунова залили бетоном.