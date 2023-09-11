



“Эталон кристальной честности”: В Москве поставили памятник Феликсу Дзержинскому

В Москве у штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) торжественно открыли памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает РИА “Новости”.



Памятник является уменьшенной копией монумента, стоявшего на Лубянке до августа 1991 года. Скульптором выступил Владимир Иванов. Новый памятник открыл директор СВР Сергей Нарышкин, в день рождения основателя ВЧК.



“Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны”, – сказал Нарышкин.



Также глава СВР подчеркнул, что Дзержинский до конца следовал “идеалам добра и справедливости”.



11 сентября 2023 года – 146-я годовщина со дня рождения Феликса Дзержинского. Его памятник, стоявший на Лубянке, был снят с постамента в августе 1991 года.