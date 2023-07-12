



Эстония расширяет возможности приема войск НАТО

Эстония в дополнение к уже действующей инфраструктуре приема около тысячи союзников построит дополнительно площадки для приема еще около 1600 солдат в Тапа и под Выру.



Об этом заявил начальник отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций (РКИК) Кади-Кай Колло, передает портал ERR.



"В настоящее время строятся две приемные зоны. В 2022 году была расширена зона приема в Тапа, которая будет включать в себя четыре жилых помещения и две прачечные, и в ней смогут разместиться около 650 человек", - отметил Колло.



По его словам, также строится новая Южная приемная зона, которая будет построена рядом с существующим стрельбищем Циатсунгылмаа. В этом районе будет построено восемь жилых помещений, в которых разместятся около 1000 человек.



Сооружение этих объектов вызвано решением Эстонии отказаться от развертывания постоянных дополнительных подразделений союзников на своей территории, как это делают Латвия и Литва, и рассчитывать на оперативное прибытие в случае кризиса или на учения подразделений бригады Соединенного Королевства, приписанной к обороне республики.



Колло также уточнил, что Эстония строит не постоянные базы и не полигоны, а возможности для временного размещения союзников. Ожидается, что подразделения после непродолжительного пребывания перемещаются в районы операций или обратно в страну прибытия.



К концу 2023 года должно быть завершено как расширение зоны приема в Тапа, так и первая возможность размещения союзников вблизи Выру.