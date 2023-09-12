



Эстония и Латвия покупают немецкие ЗРК IRIS-T для усиления "Небесного щита"

Эстония и Латвия подписали соглашение с Германией на покупку немецких ЗРК IRIS-T в рамках европейской инициативы по развитию системы ПВО "Небесный щит".



Как передает DW, Эстония и Латвия приобретут зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности IRIS-T производства немецкой компании Diehl Defense на сумму один миллиард евро. Соглашение было подписано в понедельник, 11 сентября, на встрече министров обороны трех стран в немецком городе Ретенбах.



Также отмечается, что ранее Эстония и Латвия были среди подписантов меморандума о намерениях по развитию совместной европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит". Сейчас в проекте участвуют 16 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), а также Швеция, которая получила приглашение стать членом НАТО, а также Австрия и Швейцария.