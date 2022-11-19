



Есть предрасположенность: Крис Хемсворт напугал фанатов заявлением о здоровье

Голливудский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Marvel, поделился с фанатами тревожными новостями о своем здоровье.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Vanity Fair.

После ряда генетических тестов актер выяснил, что имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера.

"Большинству из нас нравится избегать разговоров о смерти. Тогда, если вдруг вам скажут, что некоторые важные индикаторы на самом деле указывают на это как на путь, который должен произойти, реальность этого осознается. Ваша собственная смертность", — рассказал он.

По словам Криса, в его ДНК есть две копии гена APOE4, из-за которого у него повышен риск болезни Альцгеймера.

"Меня беспокоило то, что я просто не хотел манипулировать этим и чрезмерно драматизировать, превращая это в своего рода фиктивный захват эмпатии или чего-то еще, для развлечения", — отметил актер.