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Есть план: Соловьев предлагает отправить Гарика Харламова на фронт – видео
30.09.2023 19:04 Наталья Богинская

Есть план: Соловьев предлагает отправить Гарика Харламова на фронт – видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев набросился с претензиями на комика Гарика Харламова, который недавно в рамках телешоу Comedy Club, выходящем на федеральном телеканале РФ “ТНТ”, высмеял политику Кремля и текущую ситуацию в российской экономике, в частности обвалившийся курс рубля. 

В эфире своей программы Соловьев потребовал отправить Харламова и других юмористов Comedy Club на фронт. 

“Вот это обращение: скажите нам, у вас есть какой-то план? Да, Гарик, план есть – например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт”, – заявил пропагандист. 

Харламов в пародии на песню “Дельтаплан” Валерия Леонтьева высмеял политику Кремлю. Он указал на растущую изоляцию России в мире, рухнувший курс рубля, а также задал властям РФ вопрос, есть ли у них какой-то план выхода из этой ситуации. В юмористическом номере также принял участие российский певец Дмитрий Маликов, который аккомпанировал Харламову.

 

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