



Есть будем? Вопрос, на который может быть только один ответ: да!

Новый проект «Есть Будем?» появился на канале YouTube с легкой руки создателя и ведущего культовой программы «Контрольная закупка» Антона Привольнова, благодаря которому миллионы людей узнавали о качестве продуктов, и известного бизнес-инвестора Марка Лави. Что, помимо причесок, объединяет этих двух очень непохожих людей? Во-первых, любовь к «вкусно и просто». Во-вторых, желание собрать за одним столом очень непохожих, но таких интересных гостей. И в-третьих – Израиль. Студия, где снимается шоу, расположилась в самом центре Тель-Авива, на улице Шенкин.







Всего за пару месяцев на кухне у Марка и Антона побывали депутат Кнессета Владимир Белияк и стендап-комик Илья Аксельрод, актриса Лукерья Ильяшенко и любимый шеф-повар Нетаньяху Джозеф Корсон. Были приготовлены фирменный форшмак Марка и прозрачный гаспачо Джозефа, кабачки Лукерьи и курица в шоколаде от Сhat GPT. За это время Антон научился торговаться на рынке и разбираться в израильских продуктах, а Марк расширил свой профессиональный вектор, сменив инвестиционный портфель на микрофон и начав новую жизнь телеведущего и продюсера.







Не замедляясь ни на секунду и постоянно придумывая новое, в ближайшее время авторы «Есть будем?» расширяются до четырех форматов на канале. Первый – простые рецепты с профессиональной оценкой продуктов и цен в компании Марка, Антона и их гостей. Второй – шеф-повар, который будет готовить невероятные блюда высокой кухни, доступные для воспроизведения в домашних условиях. Третий – сравнительная дегустация одного блюда, приготовленного в разных ресторанах с последующей беспристрастной оценкой. И наконец, четвертый, самый необычный формат. Кухня для тех, кто любит повеселее. Марк и Антон готовят для своих друзей простые блюда под Боба Марли. Поверьте, это стоит видеть. Ведь еда объединяет всех. А это, по мнению Марка и Антона – самое ценное в наше время.







Подключайтесь к каналу: https://www.youtube.com/@e_at_show

Есть будем?



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