



Если хочешь долго жить, переходи на оливковое масло

Одной из ключевых причин придерживаться средиземноморской диеты - потребление оливкового масла, которое обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью его фенольных соединений. Однако, стоит помнить о том, что масло должно быть первого отжима.



Практически все медицинские исследования показывают, что ненасыщенные жирные кислоты в оливковом масле снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета 2 типа, метаболического синдрома и высокого кровяного давления, а замена маргарина, сливочного масла, майонеза и молочного жира оливковым маслом снижает риск смертности от болезней.

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Жители Италии, Испании, Франции и Греции употребляют в пищу много овощей, фруктов, рыбы, орехов и злаков, а также потребляют оливковое масло. Считается, что именно такой здоровый рацион питания позволяет им жить в среднем более долго, чем другие европейцы и меньше болеть.



