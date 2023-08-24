



Эскортницы поведали Ксении Собчак о секретах профессии

В кинотеатре Kion девушки из сферы эскорта рассказали Ксении Собчак, почему мужчины прибегают к их услугам.



«Ксения, вы бы знали, каким искусством мы обладаем, что мы изучаем и какие практики проходим! То, что мы делаем за два часа с мужчинами, извините, у вас не хватит ни силы воли, ни хватки, ни физической нагрузки».



Собчак также поинтересовалась, бывают ли у девушек во время сеанса просто разговоры с мужчинами. На это одна из девушек ответила:

«Да, бывают, но они бывают такие, которые вам не под силу понять. Это вот секс-просвет».



