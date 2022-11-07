



Эштон Катчер собрал более миллиона долларов на благотворительном марафоне

Эштон Катчер пробежал марафон в Нью-Йорке вместе с 50 тысячам других спортсменов.



Целью преодоления 42-километровой дистанции для 44-летнего актера был сбор средств для благотворительной организации, которую он основал для борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в интернете.



Катчеру не удалось финишировать первым, но он пробежал марафон за 3 часа 54 минуты, что считается хорошим результатом. В любом случае усилия актера увенчались успехом – поклонники пожертвовали более 1 миллиона долларов для его фонда.



Эштон был не единственным известным лицом на соревновании. 42-летняя Челси Клинтон, дочь экс-президента США, пробежала дистанцию с результатом 4 часа 20 минут.