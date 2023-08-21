



Эштон Катчер и Мила Кунис сдают свой дом в аренду – видео

Эштон Катчер и Мила Кунис объявили в Instagram, что будут сдавать свой дом на Airbnb. В коротком ролике Катчер сидит рядом с Кунис перед их пляжным домом в Санта-Барбаре и рассказывает жене о своей "подлинно глупой идее".



"Это глупее моих усов я обещаю", – говорит актер.



На что Мила, смеясь, отвечает:



"Я уверена. Что это за идея?"



Эштон подписал пост: "Оставайтесь с нами в нашем домике на пляже и живите, будто мы старые друзья!"



Он поделился ссылкой на Airbnb, где можно забронировать одну "счастливую вечеринку" в "Оазисе Эштона и Милы на берегу океана". Супруги считают, что их дом на пляже “идеально подходит для отдыха с видом на горы Санта-Инес”.



В пляжном доме звездной пары две спальни и ванная, в нем могут удобно расположиться до четырех человек. В доме есть все необходимое – Wi-Fi, камеры видеонаблюдения на территории, полотенца, мыло и туалетная бумага.

