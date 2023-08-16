



Эшли Олсен впервые стала мамой

Американская актриса Эшли Олсен впервые стала мамой. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдеров.



Отмечается, что 37-летняя звезда фильма "Двое: Я и моя тень" родила от мужа-художника Луи Эйснера сына, которого они назвали Отто.



По данным близкого окружения к звездной паре, первенец появился на свет несколько месяцев назад в одной из клиник Нью-Йорка. Они также добавили, что супруги "в восторге от пополнения в семье".



Сами же Олсен и Эйснер публичных заявлений пока не делали.



У Эшли Олсен и Луи Эйснера начался роман еще в 2017 году. В декабре 2022 года они сыграли свадьбу. Церемония прошла в особняке, расположенном в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе.