



Еще есть кого сжечь: учителя ООН в Газе хвалят террористов и Гитлера в соцсетях

Согласно новому отчету, опубликованному во вторник двумя некоммерческими организациями Impact-se и UN Watch, учителя и сотрудники палестинских школ, финансируемых Агентством Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и организации работ БАПОР, регулярно подстрекают к антисемитизму, терроризму и ненависти в социальных сетях и в образовательном контенте.



В отчете “Образование БАПОР: реформа или регресс” приводится более 200 примеров того, как учителя БАПОР распространяют ненавистнические материалы в социальных сетях. Среди них преподаватель математики из Сирии, восхваляющий теракт в Израиле в марте 2022 года, который унес жизни четырех человек; учитель из Ливана, называющий террориста “мучеником” и “благороднейшей душой”, а также сирийская сотрудница БАПОР, опубликовавшая в социальных сетях фото Гитлера с подписью “Есть еще люди, которых нужно сжечь”.



Согласно отчету, проблема в том, что в школьной программе БАПОР, Далал Муграби, организовавший резню в 1978 году, в результате которой погибли 38 израильтян, позиционируется как “герой и боевой лидер”. Учебник БАПОР в средней школе для мальчиков Аль-Магази в Газе содержит вымышленные истории об убийствах палестинцев израильтянами. Пятиклассников в Аль-Магази также учат тому, что мученичество и джихад представляют собой “наиболее важные смыслы жизни”.



Агентство, созданное Организацией Объединенных Наций в 1949 году, декларирует “нулевую терпимость к разжиганию ненависти и подстрекательству к дискриминации, вражде или насилию”. БАПОР получает более миллиарда долларов от государств-доноров со всего мира, при этом только Соединенные Штаты и ЕС внесли 511,5 миллионов долларов в 2021 году, чтобы исключить антисемитизм из своих учебных программ и привести школы в соответствие со стандартами Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.



В заключении отчета Impact-se и UN Watch призвали страны-доноры БАПОРа потребовать реализации политики “нулевой терпимости” агентства, расследовать доказательства, изложенные в их отчете, и определить, по-прежнему ли БАПОР сотрудничает с теми, кто идентифицирован как распространитель антисемитского контента в социальных сетях.



“БАПОР может быть самым крупным образовательным проектом в истории международной помощи, и тем не менее наш сегодняшний отчет демонстрирует, как агентство постоянно нарушало свои обязанности по заботе о детях, посещающих его школы”, – заявил генеральный директор Impact-se Маркус Шефф. “БАПОР одержимо пиаром и сбором средств, но не интересуется экстремизмом в своей образовательной сети. Если бы БАПОР хотел остановить разжигание ненависти, он сделало бы это много лет назад”.



Impact-Se и UN Watch во вторник сообщат о своих выводах Конгрессу США, который рассматривает “Закон о мире и терпимости в палестинском образовании”, направленный на предотвращение финансирования антисемитских учебных материалов в школах ГазЫ за счет налогов США.



Исполнительный директор UN Watch Гилель Нойер заявил во вторник, что агентство должно быть привлечено к ответственности за “причастность” к поведению своих сотрудников.



“Во всем мире увольняют педагогов, разжигающих ненависть и насилие”, – продолжил он. “Тем не менее, БАПОР, несмотря на провозглашение “нулевой терпимости” к подстрекательству, систематически использует проповедников антиеврейской ненависти и терроризма. Давайте проясним: проблема не в постах в социальных сетях, а в трудоустройстве учителей, которые проповедуют антисемитизм и террор”.