



Еще больше женщин обвинили британского стендап-комика в изнасилованиях

Еще больше женщин обвинили популярного британского стендап-комика Рассела Брэнда в изнасилованиях и психологическом насилии.



Об этом сообщает газета The Daily Mail.



Обвинения в адрес комика были выдвинуты по итогам расследования, проведенного журналистами The Times, Sunday Times с Channel.



Новые "жертвы" объявились после этого. В изнасилованиях Брэнда обвинили еще четыре женщины. Одна из них утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны комика, когда ей было 16 лет. Сам Брэнд все обвинения против себя отрицает.

