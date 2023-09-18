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Еще больше женщин обвинили британского стендап-комика в изнасилованиях
18.09.2023 12:57 Алина Груднева

Еще больше женщин обвинили британского стендап-комика в изнасилованиях

Еще больше женщин обвинили популярного британского стендап-комика Рассела Брэнда в изнасилованиях и психологическом насилии.

Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Обвинения в адрес комика были выдвинуты по итогам расследования, проведенного журналистами The Times, Sunday Times с Channel.

Новые "жертвы" объявились после этого. В изнасилованиях Брэнда обвинили еще четыре женщины. Одна из них утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны комика, когда ей было 16 лет. Сам Брэнд все обвинения против себя отрицает.
 

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