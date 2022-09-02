



ЕС обзаведется единой платформой данных о состоянии здоровья пациентов

В 2020 году 13,5 миллионов европейцев проживали в другой стране ЕС, там же по необходимости проходили лечение. Создаваемая в Евросоюзе единая база данных о здоровье призвана сыграть решающую роль в улучшении медицинского обслуживания пациента за пределами родины благодаря безопасному совместному обмену медицинской информацией.



В основе строящийся экосистемы лежат две трансграничные службы: [email protected] (она уже существует) и совершенно новая [email protected]



"[email protected] позволит медицинским работникам получать доступ к важной информации из другой страны, например, фармацевт сможет увидеть рецепты, выписанные в другом государстве, - пояснил Лисинио Куштра Ману, советник Еврокомиссии по формированию единого пространства данных. - Врачу в больнице важно иметь возможность посмотреть историю болезни пациента, узнать, есть ли у него аллергия, какие прививки сделаны, что за лекарства он принимает".



Медицинская документация переводится на язык страны, где с пациентом работает врач. Это позволяет европейским гражданам, путешествующим по ЕС, получать медпомощь так же, как если бы они находились у себя дома.



Некоторые из опций [email protected], такие как электронные рецепты и краткое описание здоровья пациента, уже доступны в 10 европейских странах. В ближайшие несколько лет практика укоренится на всем пространстве Евросоюза, со временем в базе данных планируется размещать рентгеновские снимки, лабораторные анализы и полную медкарту пациента.



[email protected], запуск пилотной версии которой ожидается через два года, предусматривает так называемое вторичное использование этого огромного каталога, например, для исследований, инноваций и разработки новых решений в управлении сектором здравоохранения. Исследователи, учреждения или компании, желающие получить информацию из базы, должны будут запрашивать разрешение в специальном ведомстве, отделения которого будут представлены на всей территории ЕС.



Доступ будет осуществляться на строгих условиях конфиденциальности и безопасности, каждая страна сохранит за собой хостинг своих собственных баз.



"Централизованной европейской базы данных со всей информацией о пациентах не существует. Данные остаются там, где были собраны, но к ним можно получить доступ по необходимости", - уточнил Лисинио Куштра Ману.