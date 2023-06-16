



Эрудированный обозреватель: Борис Джонсон вернулся в журналистику

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет вести колонку в известном издании Daily Mail. Об этом сообщает Politico Europe.



Ссылаясь на собственные источники, издание отмечает, что первая колонка выйдет уже в субботу. Для Джонсона это станет первой регулярной журналистской работой после ухода из Daily Telegraph в 2019 году. По сведениям издания, за свою работу бывший политик должен получать шестизначный гонорар.



В то же время газета Daily Mail в пятницу намекнула, что у нее действительно будет новый интересный автор – издание опубликовало на своей главной странице сообщение о том, что, начиная с субботы, в редакции будет работать "новый эрудированный обозреватель", статьи которого "будут обязательны" к прочтению в Вестминстере".



Джонсон занимал должность премьера страны с 2019 по 2022 год. До этого занимал должность главы МИД Великобритании.