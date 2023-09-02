



Эритрейские беженцы в Израиле: в чем суть конфликта

Эритрейцы составляют большинство из более чем 30 000 африканских просителей убежища в Израиле. Они утверждают, что бежали от опасности и преследований из страны, известной как “Северная Корея Африки”, с принудительной пожизненной воинской повинностью в условиях, напоминающих рабство.



77-летний президент Исайяс Афеворки возглавляет Эритрею с 1993 года, придя к власти после того, как страна завоевала независимость от Эфиопии в ходе длительной партизанской войны. Выборы не проводятся, нет свободных СМИ, не выдаются выездные визы. Многих молодых мужчин заставляют идти на бессрочную военную службу, сообщают правозащитные группы и эксперты Организации Объединенных Наций. Страна имеет один из худших показателей в области прав человека в мире, и беженцы боятся смерти, если вернутся.



Хотя мигранты, которые являются сторонниками эритрейского режима и не подвергаются угрозе преследования, теоретически не имеют права на статус беженца в соответствии с принципами ООН, израильские власти не проводят различия между беженцами на основе их политических взглядов.



В Израиле их ждет неопределенное будущее, поскольку государство пытается их депортировать. Но, несмотря на борьбу за то, чтобы остаться, зачастую в ужасных условиях, некоторые беженцы говорят, что наслаждаются свободами, которых никогда не имели бы дома – например, правом на протест.



Субботнее насилие не является единичным: в прошлом месяце, когда Эритрея отметила 30-летие независимости, фестивали, проводимые правительством Эритреи и диаспорой в Европе и Северной Америке, подверглись нападениям со стороны изгнанников. Правительство Эритреи назвало их “отбросами, требующими убежища”.