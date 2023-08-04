



Эндрю Тейт освобожден из-под домашнего ареста в Румынии

Скандальный Эндрю Тейт был освобожден из-под домашнего ареста в Румынии до суда над ним по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, сообщает ВВС.



Эндрю и его брат Тристан были арестованы в марте и обвинены в июне. Они отрицают обвинения.



Теперь мужчины могут свободно передвигаться по столице, Бухаресту, и окружающему району Илфов, где они живут.



Они должны явиться в полицию, когда им будет приказано, и сообщить им о любом изменении места проживания.



Им также запрещено контактировать с двумя обвиняемыми румынскими сообщниками, свидетелями, предполагаемыми жертвами или их семьями.



Нарушение этих правил может привести к возвращению их под домашний арест или превентивное заключение.



Судья будет проверять соблюдение условий в течение следующих 60 дней.



“Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность румынской судебной системе за их справедливое рассмотрение”, — заявил представитель братьев в заявлении после вынесения решения, которое цитирует AFP. - Этот положительный результат вселяет в нас уверенность в том, что на горизонте нас ждут более благоприятные события”.



Братья были арестованы у себя дома в декабре, а через три месяца переведены под домашний арест.



В обвинительном заключении говорится, что они и две румынские сообщницы сформировали организованную преступную группу в 2021 году для торговли людьми в Румынии, а также в других странах, включая США и Великобританию.



Сообщается о семи предполагаемых жертвах, которые были завербованы братьями Тейт с помощью ложных обещаний любви и брака.



В 2016 году Тейт, бывший кикбоксер британо-американского происхождения, был исключен из британского телешоу “Большой брат” из-за видео, на котором он напал на женщину.



Twitter забанил его за то, что он сказал, что женщины должны “нести некоторую ответственность” за сексуальное насилие. Позже бан снят.



