Empire State Building засветился в честь Дня независимости Израиля – фото

Огни всемирно известного небоскреба Empire State Building во вторник вечером по местному времени засияли синим и белым – цветами флага Израиля – в честь 75-летия независимости Израиля.



“Сегодня с полуночи до восхода солнцаEmpire State Building будет сиять синим и белым в честь 75-летия независимости Израиля”, – написали управляющие здания в Twitter.



From midnight-sunrise tonight, the Empire State Building will be shining Blue + White in celebration of Israel's 75th Independence Day 🇮🇱 pic.twitter.com/KI4Lc7O7Rp