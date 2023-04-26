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Empire State Building засветился в честь Дня независимости Израиля – фото
26.04.2023 13:38 Наталья Богинская

Empire State Building засветился в честь Дня независимости Израиля – фото

Огни всемирно известного небоскреба Empire State Building во вторник вечером по местному времени засияли синим и белым – цветами флага Израиля – в честь 75-летия независимости Израиля.

“Сегодня с полуночи до восхода солнцаEmpire State Building будет сиять синим и белым в честь 75-летия независимости Израиля”, – написали управляющие здания в Twitter.
 

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