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“Эмпатия Ванюччи”: Иван Ургант реагирует на нападки
01.03.2023 14:24 Ирина Демьянова

“Эмпатия Ванюччи”: Иван Ургант реагирует на нападки

Не так давно режиссер Эдуард Бояков заявил, что Ивану Урганту не место на Первом канале, в силу того, что это государственный канал, а телеведущий против государственной политики. Сам Ургант ответил на это в своем Telegram-канале, в привычной шуточной манере:

«В рамках противодействия и борьбы с непрекращающимися беспочвенными и огульными нападками в мой адрес со стороны радикально настроенных пародистов объявляю о начале съемок моего нового авторского телевизионного шоу с рабочим названием "Эмпатия Ванюччи". Суть программы не нова и мною по традиции заимствована — честный разговор с максимально искренним человеком. Требование к гостям остается прежним — у гостя должен быть рот».

При этом шоумен отметил, что в качестве первого гостя обязательно пригласит бывшего худрука МХАТа им. Горького, Эдуарда Боякова.

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