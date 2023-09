Emoji Kitchen: Google создал сервис, генерирующий эмодзи

Компания Google создала сервис для объединения двух эмодзи в одно – Emoji Kitchen. Об этом в X 13 сентября сообщает разработчик Google Дженнифер Дэниел.



Приложение теперь работает в веб-версии браузера Google.



Чтобы скомбинировать смайлики на компьютере в браузере Google, нужно написать в строке поиска Emoji Kitchen, кликнуть "Учимся готовить" и выбрать два эмодзи для создания нового.



Скомбинированное эмодзи можно скопировать в буфер обмена как графический объект.



