Эминем и Снуп Догг выступят в метавселенной

Звездные рэп-исполнители Снуп Догг и Эминем выступят в метавселенной Otherside и исполнят свой совместный трек From the D 2 the LBC, который посвящен NFT токенам коллекции The Bored Ape Yacht Club.



На данный момент известно, что за организацию музыкальной премии в метавселенной Otherside отвечает MTV Video Music Awards. Компания надеется привлечь как можно больше зрителей, поскольку в 2021 году трансляцию церемонии посмотрело всего 900 тысяч. В 2011 году этот показатель составлял 12,4 миллиона.