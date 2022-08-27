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Эминем и Снуп Догг выступят в метавселенной
27.08.2022 01:32 Александр Юзовский

Эминем и Снуп Догг выступят в метавселенной

Звездные рэп-исполнители Снуп Догг и Эминем выступят в метавселенной Otherside и исполнят свой совместный трек From the D 2 the LBC, который посвящен NFT токенам коллекции The Bored Ape Yacht Club.

На данный момент известно, что за организацию музыкальной премии в метавселенной Otherside отвечает MTV Video Music Awards. Компания надеется привлечь как можно больше зрителей, поскольку в 2021 году трансляцию церемонии посмотрело всего 900 тысяч. В 2011 году этот показатель составлял 12,4 миллиона.
 

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