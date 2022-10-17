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Роман с Брэдом Питтом: Эмили Ратаковски признала себя бисексуалкой
17.10.2022 16:09 Алина Груднева

Роман с Брэдом Питтом: Эмили Ратаковски признала себя бисексуалкой

Знаменитая модель Эмили Ратаковски на фоне слухов о романе с Брэдом Питтом внезапно объявила, что является бисексуалкой.

 
Откровенное признание она сделала в TikTok, вызвав бурю эмоций у фанатов.
 
Недавно знаменитость подала заявление на развод со своим мужем Себастьяном Беар-Макклардом.
 
Теперь она появилась на видео, в котором спрашивали тех, кто "идентифицирует себя как бисексуал", есть ли у них "зеленый бархатный диван". Эмили красноречиво перевела камеру с себя именно на такой диван, подтвердив, что ей нравятся как мужчины, так и женщины.

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