



Роман с Брэдом Питтом: Эмили Ратаковски признала себя бисексуалкой

Знаменитая модель Эмили Ратаковски на фоне слухов о романе с Брэдом Питтом внезапно объявила, что является бисексуалкой.

Откровенное признание она сделала в TikTok, вызвав бурю эмоций у фанатов.

Недавно знаменитость подала заявление на развод со своим мужем Себастьяном Беар-Макклардом.

Теперь она появилась на видео, в котором спрашивали тех, кто "идентифицирует себя как бисексуал", есть ли у них "зеленый бархатный диван". Эмили красноречиво перевела камеру с себя именно на такой диван, подтвердив, что ей нравятся как мужчины, так и женщины.