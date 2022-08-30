



Эмбер Херд пытается "сбежать" от долгов в Израиль

В сети начали активно распространяться слухи о том, что актриса Эмбер Херд намерена переехать в Израиль.



Пользователи считают, что таким образом Херд пытается избежать выплаты компенсации своему экс-супругу Джонни Деппу, которому она "задолжала" 10 миллионов долларов после проигрыша в суде по делу о клевете.



Кроме того, ходят слухи, что актриса намерена обручиться со своей лучшей подругой-еврейкой Евой Барлоу.



"Эмбер Херд пытается получить гражданство Израиля, чтобы не платить Джонни Деппу?", - пишут пользователи в сети.



Речь идет о том, что Израиль не исполняет судебные вердикты США на территории страны.