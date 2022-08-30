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Эмбер Херд пытается "сбежать" от долгов в Израиль
30.08.2022 11:45 Александр Юзовский

Эмбер Херд пытается "сбежать" от долгов в Израиль

В сети начали активно распространяться слухи о том, что актриса Эмбер Херд намерена переехать в Израиль.

Пользователи считают, что таким образом Херд пытается избежать выплаты компенсации своему экс-супругу Джонни Деппу, которому она "задолжала" 10 миллионов долларов после проигрыша в суде по делу о клевете.

Кроме того, ходят слухи, что актриса намерена обручиться со своей лучшей подругой-еврейкой Евой Барлоу.

"Эмбер Херд пытается получить гражданство Израиля, чтобы не платить Джонни Деппу?", - пишут пользователи в сети.

Речь идет о том, что Израиль не исполняет судебные вердикты США на территории страны.

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