Элтон Джон завершил карьеру: прощальный тур стал самым кассовым в истории

Британский певец Элтон Джон завершил свой прощальный тур, который длился 5 лет, концертом в Стокгольме. Финальной композицией стала песня из его самых больших хитов — Goodbye Yellow Brick Road, пишет BBC.



8 июля во время последнего концерта Элтон Джон сказал своим миллионам поклонников, что они останутся в его "голове, сердце и душе" и вспомнил о своей жизни, рассказав зрителям о своих "52 годах чистой радости от музыки".



"Это была моя кровная сила — играть для вас, и вы были абсолютно великолепны. Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа, все. Я это заслужил", — сказал он зрителям на шведской Tele2 Arena.



Певец подтвердил, что больше не будет гастролировать и поблагодарил свою команду, члены которой работали с ним много лет.



"Они действительно невероятные, и они лучшие, говорю вам, лучшие", — сказал он.



Он начал свое шоу с Bennie and the Jets, а затем исполнил много других хитов, в частности Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man и Candle in the Wind. Концерт длился более двух часов.



Прощальный тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road начался в Северной Америке в 2018 году. Тур охватил весь мир — музыкант выступал перед более чем 6 миллионами поклонников, и одним из самых ярких моментов стало его главное выступление на фестивале в Гластонбери в прошлом месяце.



Этот тур стал одним из самых кассовых концертных туров за всю историю. Продажи билетов достигли $900 миллионов долларов. В течение своей певческой карьеры 76-летний певец получил 5 премий "Грэмми", а за более чем 50 лет на сцене провел почти 4600 выступлений по всему миру.