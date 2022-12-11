



Элтон Джон ушел из Twitter из-за изменений политики дезинформации

Певец Элтон Джон ушел из Twitter обвинив платформу в "изменении политики дезинформации", не вдаваясь в подробности.



В прошлом месяце Twitter прекратил принимать меры против учетных записей, распространяющих фейки о Covid-19 .



В ответ на заявление сэра Элтона Маск выразил надежду, что звезда вернется.



В своем, возможно, последнем твите певец написал:



"Всю свою жизнь я пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. И все же мне грустно видеть, как дезинформация сейчас используется для разделения нашего мира. Я решил больше не использовать Twitter, учитывая их недавнее изменение в политике, которое позволит беспрепятственно распространять дезинформацию".



Генеральный директор Twitter, который после покупки стал называть себя главным твитом компании, ответил на сообщение, сказав: "Мне нравится ваша музыка. Надеюсь, вы вернетесь. Есть ли какая-либо дезинформация, которая вас особенно беспокоит?"



С тех пор как в октябре Маск завершил свое поглощение Twitter за 44 миллиарда долларов, возникли разногласия по поводу отмены политики Covid, а также других шагов, таких как восстановление некоторых ранее заблокированных учетных записей и взимание с пользователей платы за их "синюю галочку" .



После этого множество известных лиц удалили свои аккаунты в Твиттере, назвав его нового лидера основной причиной своего ухода.



Актеры Джим Керри и Вупи Голдберг, супермодель Джиджи Хадид и музыкант White Stripes Джек Уайт — среди тех, кто покинул сайт социальной сети.



В заявлении г-жи Хадид она назвала Twitter под руководством г-на Маска "выгребной ямой ненависти и фанатизма".



В соответствии со своей политикой в ​​отношении Covid в Twitter действует "система из пяти предупреждений" для учетных записей, публикующих "заведомо ложный или вводящий в заблуждение" контент, который может "привести к значительному риску причинения вреда", например, к заражению Covid или нанесению ущерба системам общественного здравоохранения.



Никакие действия не будут предприняты в отношении учетных записей, опубликовавших дезинформацию один раз. А вот рецидивистов могли отстранить на часы, дни или даже на неопределенный срок, если они получили пять предупреждений на свой счет.

