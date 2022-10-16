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Элтон Джон стал владельцем шикарного пентхауса в Торонто
16.10.2022 20:54 Ольга Белозерова

Элтон Джон стал владельцем шикарного пентхауса в Торонто

Британский певец сэр Элтон Джон приобрел шикарный пентхаус в Торонто (Канада).

Новая недвижимость певца находится в комплексе под названием King Toronto, сообщает New York Post.

По информации прессы, пентхау включает в себя три спальни, три ванные комнаты, частный спа-центр и потрясающий вид на горизонт в Торонто. К тому времени, когда певец сможет въехать в квартиру, через главный атриум вырастет дерево. В главной спальне также  есть ванная комната с  тропическим душем, а также гардеробная.

Кроме этого, на каждом этаже пентхауса есть терраса, увитая плющом. 

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