



Элтон Джон стал владельцем шикарного пентхауса в Торонто

Британский певец сэр Элтон Джон приобрел шикарный пентхаус в Торонто (Канада).



Новая недвижимость певца находится в комплексе под названием King Toronto, сообщает New York Post.



По информации прессы, пентхау включает в себя три спальни, три ванные комнаты, частный спа-центр и потрясающий вид на горизонт в Торонто. К тому времени, когда певец сможет въехать в квартиру, через главный атриум вырастет дерево. В главной спальне также есть ванная комната с тропическим душем, а также гардеробная.



Кроме этого, на каждом этаже пентхауса есть терраса, увитая плющом.