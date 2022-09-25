



Элтон Джон расплакался после концерта в Белом Доме

Знаменитый певец сэр Элтон Джон удостоился Национальной гуманитарной медали США. Артист много лет помогает людям со СПИДом и ВИЧ устроить свою жизнь и справиться с болезнью.



Сэра Элтона Джона наградили после концерта в Белом Доме.



При вручении медали Элтон не смог удержать эмоций и расплакался на глазах у зрителей.



"Я не умею хорошо воспринимать комплименты. Но прекрасно быть здесь, среди стольких людей, которые помогли моему фонду борьбы со СПИДом и моим героям, тем, кто изо дня в день работает на "передовой", — сказал со сцены певец.