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Элтон Джон расплакался после концерта в Белом Доме
25.09.2022 03:23 Александр Юзовский

Элтон Джон расплакался после концерта в Белом Доме

Знаменитый певец сэр Элтон Джон удостоился Национальной гуманитарной медали США. Артист много лет помогает людям со СПИДом и ВИЧ устроить свою жизнь и справиться с болезнью.

Сэра Элтона Джона наградили после концерта в Белом Доме.

При вручении медали Элтон не смог удержать эмоций и расплакался на глазах у зрителей.

"Я не умею хорошо воспринимать комплименты. Но прекрасно быть здесь, среди стольких людей, которые помогли моему фонду борьбы со СПИДом и моим героям, тем, кто изо дня в день работает на "передовой", — сказал со сцены певец.

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