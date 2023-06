Элтон Джон на фестивале Гластонбери удивил поклонников

Сэр Элтон Джон стал главным хедлайнером фестиваля Гластонбери. Знаменитый певец заменил Бритни Спирс и Дуа Липу, которые должны были закрыть вечер.Элтон Джон провел финальное выступление своего последнего тура по Великобритании. Выход на сцену звезды мирового масштаба в рамках его прощального тура Farewell Yellow Brick Road стал сенсацией. Сэр Элтон пообещал исполнить хит за хитом и продержал публику в напряжении в течение 2 часов.Услышав восторженное приветствия своих преданных поклонников, эмоциональный Элтон сказал: “Вы заставляете меня чувствовать себя таким счастливым. Я хочу поблагодарить вас за 52 года удивительной любви и преданности, которые вы проявили в мой адрес”.“Это было огромное путешествие. Я прекрасно провел время и никогда вас не забуду. Вы в моей голове, в моем сердце и в моей душе. Я желаю вам так много здоровья и счастья", – сказал артист своим фанатам.Один из посетителей фестиваля сказал: “Это конец эпохи и лучший номер!”На сцену так и не пригласили Бритни Спирс и Дуа Липу, которые должны были стать хедлайнерами шоу. Сэр Элтон Джон сделал сюрприз зрителям и выступил вместо них. Некоторые поклонники остались недовольны таким поворотом событий.Примечательно, что на концерте присутствовал муж Элтона Джона Дэвид Ферниш и их сын. Также во время выступления артист почтил память покойного Джорджа Майкла, исполнив Don't Let the Sun Go Down on Me в его честь.