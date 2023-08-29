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Элтон Джон экстренно госпитализирован
29.08.2023 12:46 Алина Груднева

Элтон Джон экстренно госпитализирован

Знаменитый британский певец сэр Элтон Джон экстренно госпитализирован в Монако.

Как стало известно из таблоидов, он получил легкие травмы, упав дома на Французской Ривьере.

"Мы можем подтвердить, что после того, как он поскользнулся в своем доме на юге Франции, Элтон посетил местную больницу в качестве меры предосторожности", - сообщил его представитель.

По его словам, утром, 29 августа, 76-летнего Элтона уже выписали. Он вернулся домой и чувствует себя нормально.

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