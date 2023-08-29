



Элтон Джон экстренно госпитализирован

Знаменитый британский певец сэр Элтон Джон экстренно госпитализирован в Монако.



Как стало известно из таблоидов, он получил легкие травмы, упав дома на Французской Ривьере.



"Мы можем подтвердить, что после того, как он поскользнулся в своем доме на юге Франции, Элтон посетил местную больницу в качестве меры предосторожности", - сообщил его представитель.



По его словам, утром, 29 августа, 76-летнего Элтона уже выписали. Он вернулся домой и чувствует себя нормально.