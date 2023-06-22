



Elon Mode: В автомобилях Tesla нашли скрытые функции

Хакер, поработавший с системами автомобиля Tesla, обнаружил в программе секретный режим Илона. Он снимает некоторые ограничения в управлении, но может быть опасным для водителей. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, при активации Elon Mode в электрокаре отключаются некоторые ограничения, которые могут подстраховать водителя. К примеру, больше не нужно держать руки на руле во время использования автопилота. На этот нюанс в сети поступает много жалоб, ведь пользователи считают это требование “избыточным и надоедливым”.



Кроме этого, камера, наблюдающая за направлением внимания водителя, больше не беспокоит его, если он отвлекся. Обычно это работает иначе – электрокар внимательно следит, куда смотрит водитель, и заставляет его не отвлекаться. Эту функцию тоже критикуют, поскольку она доставляет неудобства и не всегда работает корректно.



Найдя и включив Elon Mode, хакер под ником @greenheonly отважился протестировать систему и опубликовал несколько видеозаписей, которые не показывают визуальные настройки скрытого режима.



Во время почти 1000-километрового теста никаких замечаний от систем автомобиля не поступило.

Стоит отметить, что по информации хакера тест проводился на автомобиле, принадлежащем компании. Он "не смог достать автомобиль, не принадлежащий Tesla", чтобы попробовать его в режиме Elon Mode.