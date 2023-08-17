



Электрогитара Курта Кобейна уйдет с молотка

Электрогитару Teisco Del Ray EV-2T, принадлежащую покойному лидеру группы Nirvana Курту Кобейну, продадут на аукционе Kruse GWS. Об этом сообщает Euro News.



Ожидается, что музыкальный инструмент с его автографом уйдет с молотка за более чем 200 тысяч долларов. Впрочем, акустическая гитара знаменитости, на которой он играл во время концертного альбома Nirvana MTV Unplugged in New York в 1994 году, будет продана еще дороже.



На аукционе будут представлены также фотографии и даже очки для плавания американского рокера.



В дополнение к некоторым памятным вещам фронтмена Nirvana на аукционе будут представлены более 350 лотов, включающих вещи Джона Леннона, Шер, Брюса Ли, Ракель Уэлч и Элвиса Пресли.