Электрическая зубная щетка: стоит ли она своих денег
Казалось бы, что может быть проще зубной щетки – предмета, которым пользуемся мы все и каждый день. Однако наряду с «традиционными» щетками сейчас можно приобрести щетку электрическую. Кому стоит это сделать, и чем электрическая зубная щетка Филипс или Braun отличается от хорошей «ручной» щетки?
Преимущества электрических щеток
Во-первых, если правильно пользоваться щеткой от известного производителя, заметно повысится качество ухода за ротовой полостью. Да, аналогичного эффекта в теории можно добиться и с помощью обычных гигиенических аксессуаров, но придется тратить гораздо больше времени.
Во-вторых, к слову об экономии времени – среднестатистическая электрическая щетка справляется со своей задачей за 2 минуты. За это же время обычной щеткой вы сможете почистить в лучшем случае половину зубов с обеих сторон.
В-третьих, если вы выбрали модель с ирригатором, то вы сможете вывести уход за ротовой полостью на новый уровень. Ирригаторы в комплекте со щетками отлично смывают налет, вымывает остатки пищи между зубов и массажирует десна.
Если вы заинтересованы в комплексном и качественном уходе за зубами, электрическая зубная щетка станет надежным помощником. Для этого нужно правильно выбрать модель.
Как выбрать электрическую щетку
Начать стоит с насадки. Если электрической щеткой будут пользоваться несколько человек, то у каждого должна быть своя съемная насадка, желательно с цветовыми или другими обозначениями, чтобы случайно не взять не свою насадку.
Важный аспект – жесткость насадки:
- Средняя жесткость подходит большинству людей со здоровой эмалью и деснами
- Жесткие щетки подходят для людей со здоровой эмалью, которым стоматологи рекомендовали именно такую жесткость ворсинок
- Мягкие щетки подходят детям и людям с чувствительными деснами
Обратите внимание, что насадка может вращаться в разных направлениях. Есть также пульсирующие и звуковые насадки. Как уже говорилось выше, в магазинах можно найти целей станции по уходу за полостью рта – не только с насадками, но и ирригаторами.
Перед покупкой щетки убедитесь, что вы сможете докупать отдельно насадки, так как их рекомендуют менять раз в несколько месяцев или раньше, если ворсинки износились.
В плане функционала электрические щетки могут быть автономными, работать от батареек или аккумулятора, либо стационарными – подключаться к розетке.