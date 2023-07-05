



Электрическая зубная щетка: стоит ли она своих денег

Казалось бы, что может быть проще зубной щетки – предмета, которым пользуемся мы все и каждый день. Однако наряду с «традиционными» щетками сейчас можно приобрести щетку электрическую. Кому стоит это сделать, и чем электрическая зубная щетка Филипс или Braun отличается от хорошей «ручной» щетки?



Преимущества электрических щеток



Во-первых, если правильно пользоваться щеткой от известного производителя, заметно повысится качество ухода за ротовой полостью. Да, аналогичного эффекта в теории можно добиться и с помощью обычных гигиенических аксессуаров, но придется тратить гораздо больше времени.



Во-вторых, к слову об экономии времени – среднестатистическая электрическая щетка справляется со своей задачей за 2 минуты. За это же время обычной щеткой вы сможете почистить в лучшем случае половину зубов с обеих сторон.



В-третьих, если вы выбрали модель с ирригатором, то вы сможете вывести уход за ротовой полостью на новый уровень. Ирригаторы в комплекте со щетками отлично смывают налет, вымывает остатки пищи между зубов и массажирует десна.



Если вы заинтересованы в комплексном и качественном уходе за зубами, электрическая зубная щетка станет надежным помощником. Для этого нужно правильно выбрать модель.



Как выбрать электрическую щетку



Начать стоит с насадки. Если электрической щеткой будут пользоваться несколько человек, то у каждого должна быть своя съемная насадка, желательно с цветовыми или другими обозначениями, чтобы случайно не взять не свою насадку.



Важный аспект – жесткость насадки:

Средняя жесткость подходит большинству людей со здоровой эмалью и деснами

Жесткие щетки подходят для людей со здоровой эмалью, которым стоматологи рекомендовали именно такую жесткость ворсинок

Мягкие щетки подходят детям и людям с чувствительными деснами

Проконсультируйтесь у стоматолога для правильного выбора жесткости.Обратите внимание, что насадка может вращаться в разных направлениях. Есть также пульсирующие и звуковые насадки. Как уже говорилось выше, в магазинах можно найти целей станции по уходу за полостью рта – не только с насадками, но и ирригаторами.Перед покупкой щетки убедитесь, что вы сможете докупать отдельно насадки, так как их рекомендуют менять раз в несколько месяцев или раньше, если ворсинки износились.В плане функционала электрические щетки могут быть автономными, работать от батареек или аккумулятора, либо стационарными – подключаться к розетке.