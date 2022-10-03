



Элегантность и гламур: новая осенне-зимняя коллекция Crazy Line

Израильский бренд Crazy Line представляет свою новую осенне-зимнюю коллекцию. В это сезоне дизайнеры ставят главный акцент на актуальную женственность и элегантность с легкими нотками гламура.



Одежда Crazy Line – это всегда продуманная элегантность в тандеме с модной изюминкой. Новый сезон выводит в авангард сразу множество трендов. Эффектные сочетания фактур, четкость линий в принтах и крое, философия женственного урбанизма.



Одежда Crazy Line – это всегда продуманная элегантность в тандеме с модной изюминкой. Новый сезон выводит в авангард сразу множество трендов. Эффектные сочетания фактур, четкость линий в принтах и крое, философия женственного урбанизма.

Цветовая палитра новой коллекции невероятно разнообразна: от ярких цветов, таких как зеленый, фиолетовый, фуксия и красный, до мягких оттенков бежевого, оливкового, синего, бордового, горчичного. Образы построены на контрастах и модной многослойности.









Почетное место в коллекции занимают брючные костюмы. Джерси насыщенных оттенков, классические универсальных цветов – они могут стать прекрасной основой осенне-зимнего гардероба, а сочетая их с различными свитерами, блузами, водолазками и футболками вы можете создать бесконечное количество образов в разных стилях. Кстати, дизайнеры Crazy Line уже подумали о подходящих комбинациях, в коллекции вы можете найти модные яркие рубашки и элегантные шифоновые блузы с принтами, гармонично совпадающие по цветовой гамме с костюмами.

Уже несколько сезонов бренд радует многообразием платьев и осенне-зимний сезон не исключение. Элегантные, кокетливые, женственные, здесь вы можете найти платье и на каждый день и на торжественный выход. Этой осенью снова на пике моды эффектные платья-конверты.

Скроенные из мягких и комфортных тканей, они не обтягивают, но подчеркивают и расставляют правильные акценты. Кроме того, в коллекции представлено множество моделей платьев свободного покроя, которые комплиментарны для любой фигуры, они добавляют мягкости и грации вашим движениям, и плюс к этому визуально избавляют от пары-тройки лишних сантиметров.





Для любителей кожаной классики дизайнеры припасли лаконичные, без лишнего декора, куртки в главных оттенках осени: универсальном черном, согревающем винном, темно-зеленом. В такую палитру хочется укутаться с головы до ног. Модели – именно такие, которые с удовольствием носишь каждый день. Например, куртка-пиджак, байкерская куртка или длинная, доходящая почти до колена. Предмет повседневный, исключительно удобный. Комфортные фасоны, качественный пошив, в такой куртке осенняя непогода не страшна.

Стильная, уверенная в себе и невероятно женственная – такой видит бренд израильскую женщину в новом сезоне. Комплиментарные фасоны, удобный крой, эффектные принты, каждая деталь каждой модели тщательно продумана дизайнерами, которые прилагают много усилий к тому, чтобы понять и изучить вкусы и потребности своих клиенток. Ведь красота и женственность – это не о возрасте и размере, это об уверенности в себе, внутренней гармонии, умении выгодно себя подать, обладании тонким вкусом, чувством меры и стиля. К счастью современная мода это понимает и ведущие дизайнеры создают свои коллекции не только для юных нимф с каноническими 90-60-90, а для настоящих женщин разного возраста и объемов.

Израильский Дом моды Crazy Line – яркий тому пример, ведь даже для демонстрации своей одежды он приглашает моделей разных типов.



Сегодня компания Crazy Line является одним из ведущих Домов моды в Израиле, который насчитывает 90 филиалов по всей стране. Модная одежда Crazy Line ориентирована на избранную аудиторию преуспевающих молодых женщин.

