



El Al увеличит количество рейсов в Нью-Йорк после принятия безвиза в США

Израильские авиалинии El Al заявили в четверг, 28 сентября, что дополнят рейсы в Нью-Йорк в 2024 году после того, как Соединенные Штаты согласились принять Израиль в программу безвизового въезда.



Начиная с июня следующего года, флагманский авиаперевозчик Израиля добавит ежедневный рейс в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, в результате чего количество ежедневных рейсов в аэропорты имени Джона Кеннеди и Ньюарка увеличится до шести в день и 33 в неделю.



El Al сообщила, что проведенный ею опрос среди взрослых израильтян, планирующих поездку за границу, показал, что только 30% из них имеют визы для въезда в Соединенные Штаты, в то время как 40% из тех, кто рассматривает возможность полета в США, заявили, что необходимость получения визы является одним из основных препятствий для полета туда.



Согласно опросу, если израильтяне смогут въезжать без визы, готовность прилететь в США вырастет на 20%. 65% респондентов заявили, что Нью-Йорк является самым популярным направлением в США, за ним следует Лос-Анджелес с 13%.



Всего с июня следующего года El Al будет выполнять 49 еженедельных рейсов в Соединенные Штаты, включая прямые рейсы из Тель-Авива в Лос-Анджелес, Майами и Бостон. В апреле также будет добавлен маршрут в Форт-Лодердейл, штат Флорида.



El Al также недавно наладила стратегическое сотрудничество с Delta DAL.N для расширения возможностей подключения в США. В компании заявили, что сотрудничество позволит El Al увеличить количество мест в пунктах назначения в США, одновременно расширив свою маршрутную сеть. Эти новости открывают новые горизонты для израильских путешественников, предоставляя им больше возможностей и удобств для поездок в Соединенные Штаты.



"Мы рады поделиться этой важной новостью для израильских путешественников. Нью-Йорк является одним из наиболее востребованных направлений, и Соединенные Штаты представляют большой интерес для наших клиентов. Мы стремимся предоставить им больше возможностей для путешествий и удовлетворить спрос на билеты в США", - сказала директор по операциям El Al Дина Бен-Таль Ганани.