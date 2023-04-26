



El Al празднует День независимости, предлагая самую культовую еду Израиля

В честь 75-летия независимости Израиля экипажи самолетов El Al подают специальные блюда, приготовленные на основе самого культового блюда Израиля – фалафеля.



Шеф-повар El Al Ассаф Гранит создал специальное меню при содействии крупнейшей в Израиле сети "Falafel be'Ribua". Пассажирам на некоторых рейсах El Al будет предложено на выбор три различных блюда на основе фалафеля:

классический,

в персидском стиле, приправленный лимоном и травами

фалафель со смесью манго и специй.

Блюда подаются со всеми обычными добавками, такими как смешанный нарезанный салат, соленые огурцы, тахини и картофель фри.Кроме того, все салоны самолетов El Al украшены израильскими флагами, а во время полета предлагается большой выбор фильмов на израильскую тематику.