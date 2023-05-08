



El Al отменяет рейсы в шабат



Израильский национальный перевозчик El Al переходит к более строгому соблюдению шабата, что приведет к отмене нескольких регулярных рейсов из Лондона в Тель-Авив в ближайшие месяцы.



12-й канал утверждает, что изменения произошли по указанию “нового ортодоксального руководства El Al”.



El Al не летает во время еврейских праздников, но уже давно выполняет субботний ночной рейс из Великобритании после окончания шабата. Однако во время перехода на летнее время процесс регистрации начинается незадолго до окончания шабата, чтобы рейс был готов к вылету в назначенное время.



Теперь, при новом контролирующем акционере Кени Розенберге, эта практика будет прекращена, сообщает 12 канал со ссылкой на источники в El Al.



Это заставило компанию отменить 12 рейсов в ближайшие месяцы. Пассажирам, которые уже забронировали билеты, будет предложено вернуть деньги или вылететь в пятницу.