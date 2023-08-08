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Эксы сестер Кардашьян-Дженнер, Канье Уэст и Трэвис Скотт, выступили в Риме
08.08.2023 17:59 Ирина Демьянова

Эксы сестер Кардашьян-Дженнер, Канье Уэст и Трэвис Скотт, выступили в Риме


Канье Уэст впервые выступил на публике после прошлогоднего антисемитского скандала. 46-летний скандальный рэпер выступил с Трэвисом Скоттом на концерте рэпера Sicko Mode Utopia в Риме в понедельник. Об этом пишет TMZ.

"Только один человек на этой гребаной планете, который когда-либо шел бок о бок со мной через что угодно", — сказал 32-летний Скотт перед тем, как вывести Уэста на сцену.

32-летний Скотт также сказал собравшимся: "Без Канье Уэста нет утопии. Нет Трэвиса Скотта без Канье Уэста. Рима нет без Канье Уэста. Пошумите для Йе".

Дуэт исполнил треки Praise God и Can’t Tell Me Nothing.

На сцену Канье вышел, закрыв лицо.

И Трэвис Скотт и Канье Уэст связаны с семьей Дженнер-Кардашьян: у Уэста четверо детей от бывшей жены Ким Кардашьян, а у Скотта двое детей от бывшей девушки Кайли Дженнер.
 


 

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