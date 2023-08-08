



Эксы сестер Кардашьян-Дженнер, Канье Уэст и Трэвис Скотт, выступили в Риме



Канье Уэст впервые выступил на публике после прошлогоднего антисемитского скандала. 46-летний скандальный рэпер выступил с Трэвисом Скоттом на концерте рэпера Sicko Mode Utopia в Риме в понедельник. Об этом пишет TMZ.



"Только один человек на этой гребаной планете, который когда-либо шел бок о бок со мной через что угодно", — сказал 32-летний Скотт перед тем, как вывести Уэста на сцену.



32-летний Скотт также сказал собравшимся: "Без Канье Уэста нет утопии. Нет Трэвиса Скотта без Канье Уэста. Рима нет без Канье Уэста. Пошумите для Йе".



Дуэт исполнил треки Praise God и Can’t Tell Me Nothing.



На сцену Канье вышел, закрыв лицо.



И Трэвис Скотт и Канье Уэст связаны с семьей Дженнер-Кардашьян: у Уэста четверо детей от бывшей жены Ким Кардашьян, а у Скотта двое детей от бывшей девушки Кайли Дженнер.



“There is no UTOPIA without Kanye West, there is no Travis Scott without Kanye West. 🐐🐐 pic.twitter.com/q8sGPRuAfD — LA FLAME (@TraviscoxtDaily) August 8, 2023