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Экстренно госпитализирован актер Станислав Любшин
15.09.2023 09:14 Алина Груднева

Экстренно госпитализирован актер Станислав Любшин

Известный российский актер театра и кино Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 90-летний актер был госпитализирован еще 11 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Его забрали в больницу прямо из Московского художественного театра имени Чехова.

По предварительным данным, у него диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга. О состоянии актера пока что информации нет.

Любшин известен ролями в таких фильмах, как "Кин-дза-дза", "Щит и меч", "Пять вечеров", "Печки-лавочки" и других.

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