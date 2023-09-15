



Экстренно госпитализирован актер Станислав Любшин

Известный российский актер театра и кино Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Уточняется, что 90-летний актер был госпитализирован еще 11 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Его забрали в больницу прямо из Московского художественного театра имени Чехова.



По предварительным данным, у него диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга. О состоянии актера пока что информации нет.



Любшин известен ролями в таких фильмах, как "Кин-дза-дза", "Щит и меч", "Пять вечеров", "Печки-лавочки" и других.