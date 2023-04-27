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Экстремальные изменения погоды: предупреждение израильтянам
27.04.2023 18:25 Алина Груднева

Экстремальные изменения погоды: предупреждение израильтянам

Управление природы и парков предупредило об угрозе наводнений в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря.

Граждан призвали на приближаться к ручьям и руслам рек, а также к краям обрывов из-за опасений обрушения грунта.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается экстремальное изменение погоды.

В пятницу температура значительно понизится. Возможны дожди, в основном на севере страны. Ветер усилится, возможны туманы. В субботу также пройдут кратковременные дожди на севере в центре. Ожидаются грозы.
 

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