



Экстремальные изменения погоды: предупреждение израильтянам

Управление природы и парков предупредило об угрозе наводнений в Иудейской пустыне и районе Мертвого моря.



Граждан призвали на приближаться к ручьям и руслам рек, а также к краям обрывов из-за опасений обрушения грунта.



По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается экстремальное изменение погоды.



В пятницу температура значительно понизится. Возможны дожди, в основном на севере страны. Ветер усилится, возможны туманы. В субботу также пройдут кратковременные дожди на севере в центре. Ожидаются грозы.

