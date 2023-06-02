



Экстремальная погода ударила по всему Израилю

Экстремальные погодные условия в Израиле — сильный ветер и проливной дождь — в четверг повалили дерево в Тель-Авиве и автовышку в Герцлии.



Согласно сообщению Maariv , в Тель-Авиве дерево упало на прохожего, который получил легкие ранения . Мужчину зажало ветвями, и его спасли местные жители. Вскоре после этого прибыли медики “Маген Давид Адом” , чтобы оказать первую помощь.



В Герцлии в четверг из-за сильного ветра столкнулись две автовышки. Пострадавших нет, но есть значительные повреждения техники. “На строительной площадке [в то время] находились десятки рабочих, — сказал Walla главный муниципальный инженер Герцлии . - Чудом никто из рабочих не пострадал”.



Также были сильные песчаные бури в Эйлате. Погода была настолько суровой, что взлеты и посадки из аэропорта Рамон были приостановлены в четверг, сообщает KAN . На короткое время из-за песчаной бури в Эйлате общая видимость в этом районе снизилась до 150 метров. Согласно информации KAN , пыльная и жаркая ветреная погода в Эйлате будет еще хуже в пятницу, хотя ожидается, что в субботу жара немного снизится.



Ожидается, что нынешняя волна тепла в Израиле достигнет своего пика в пятницу, когда в большей части страны ожидаются чрезвычайно высокие температуры.



Юг Израиля особенно пострадает от жары, сильных ветров и кратковременных дождей.



В субботу ожидается похолодание, но может быть дымка из-за поднятого ветром песка.



Ветер и песчаные бури — не единственные погодные условия, угрожающие безопасности израильтян летом. К сожалению, дети каждый год подвергаются опасности, так как их оставляют в раскаленных машинах без присмотра.



По данным пресс-службы израильской полиции, со среды вечером в Иерусалиме двое детей были забыты в машинах .



В одном случае четырехлетний мальчик был оставлен в машине своего отца на полчаса в четверг утром. Когда его вытащили из машины, ему потребовалась медицинская помощь. Ребенка отвезли на медицинское обследование, а отца доставили на допрос.



Во втором случае семилетняя девочка осталась в машине на всю ночь после того, как ее семья вернулась домой в полночь и родители забыли о ней. Полиция была вызвана утром прохожим, пытающимся объяснить ей, как открыть дверь. В конце концов девочку вытащили из машины и вернули домой, а ее мать забрали на допрос.







