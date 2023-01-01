



Экстрасенс, предсказавший смерть королевы, предупреждает о войне Ирана и Израиля

Крейг Гамильтон-Паркер сделал несколько тревожных прогнозов на 2023 год на своем канале Youtube. Он правильно предсказал пандемию, Brexit , избрание Дональда Трампа президентом и даже смерть королевы Елизаветы II. Совсем недавно Крейг “увидел” короля Чарльза, пораженного яйцами, что сбылось несколько недель спустя.



Экстрасенс предупредил о “трудных временах впереди” в 2023 году, предсказал глобальную нехватку продовольствия, революцию в Китае и трагический случай в королевской семье.



Крейг считает, что король Чарльз будет королем-реформатором, по его прогнозам, первый год правления короля пройдет гладко.



По словам прорицателя, у принца Эндрю может случиться психологический срыв или передозировка.



“Недавно в состоянии глубокой медитации и при контакте с моими духовными наставниками появился князь Эндрю, и с ним случилось что-то ужасное, но я не видел, чтобы он умирал”.



Крейг предсказывает несчастный случай с одним из членов королевской семьи, который, по его мнению, пострадает от падения, а также болезнь одного из королевских детей. Он также считает, что у Меган Маркл также будет собственное ток-шоу в стиле Опры.



По ожидания экстрасенса, отношения Гарри и Меган начнут рушиться, они в конечном итоге расстанутся, в результате чего герцог станет “глубоко проблемным” человеком.



Тем временем Кейт совершит “спонтанный, но трогательный” поступок, который “поставит под угрозу ее жизнь”, что заставит рассматривать ее как новую “звезду” в королевской семье.



“Самой острой проблемой в 2023 году будет нехватка продовольствия, которая начнется в развивающихся странах”, – считает оракул. “Это окажет серьезное влияние на страны на западе, которые также будут продолжать бороться с затратами на энергию и жизнь”. Вероятно, это окажет влияние и на правящую партию Великобритании, поскольку Крейг предсказывает, что будут назначены досрочные всеобщие выборы, поскольку тори ожидает новый скандал.



“Мало того, что тори будут уничтожены на досрочных всеобщих выборах, они будут вынуждены расколоться между левыми и правыми фракциями. Это будет конец партии тори, какой мы ее знаем”, – полагает предсказатель.



По прогнозам Крейга между Тайванем и Китаем будет настоящая война, а в Китае случится полноценная революция. Война в Украине продолжится, но мир избежит сценария Третьей мировой войны, считает Крейг.



“С приходом к власти в Израиле нового правительства напряженность на Ближнем Востоке снова возрастет. Произойдет эскалация агрессии между Израилем и Ираном, что приведет к войне”, – ожидает оракул.



“Я чувствую, что с 2024 года во всем мире воцарится новое сознание, направленное против глобализма, основанное на устойчивости и защите окружающей среды”, – предупреждает Крейг. “Мы узнаем, как создавать энергию из ничего, и это будет творить чудеса для человечества во второй половине этого десятилетия”.